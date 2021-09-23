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В Сальске неизвестные разгромили местное кладбище

23 сентября 2021, 08:23
Фото: vk.com / salsk_glavnyi
На кладбище в Сальске неизвестные устроили настоящий погром, сообщили местные жители в соцсети.

«Ходили на могилки к родственникам и обнаружили вот такую жуткую картину», — сказано в сообщении.

Неизвестные выломали всю арматуру с могил и помяли жестяное обрамление захоронений. Как пишет очевидец, это не первый случай вандализма на кладбище, в прошлом году неизвестные украли весь металл с могилы его дедушки.

Ранее в Волгодонске задержали троих местных жителей, которые в течение нескольких месяцев воровали надгробия с местного кладбища. Воровали преступники днем, после чего сдавали металл в пункты приема, а деньги тратили на себя.

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