В Сальске неизвестные разгромили местное кладбище

«Ходили на могилки к родственникам и обнаружили вот такую жуткую картину», — сказано в сообщении.
Неизвестные выломали всю арматуру с могил и помяли жестяное обрамление захоронений. Как пишет очевидец, это не первый случай вандализма на кладбище, в прошлом году неизвестные украли весь металл с могилы его дедушки.
Ранее в Волгодонске задержали троих местных жителей, которые в течение нескольких месяцев воровали надгробия с местного кладбища. Воровали преступники днем, после чего сдавали металл в пункты приема, а деньги тратили на себя.