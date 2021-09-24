Дождь со шквалистым ветром ожидается в Ростове-на-Дону в выходные с 25 по 26 сентября

В ночь на 26 сентября в Ростове небольшой кратковременный дождь и около +10 градусов, днем в воскресенье потеплеет до +18 градусов и также ожидается небольшой дождь. Кроме того, в воскресенье усилится ветер, порывы которого будут достигать семи метров в секунду.