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Дождь со шквалистым ветром ожидается в Ростове-на-Дону в выходные с 25 по 26 сентября

24 сентября 2021, 06:46
Фото: pexels.com
В пятницу и выходные в Ростове-на-Дону ожидаются дожди и ветер до семи метров в секунду, сообщили в региональном Гидрометцентре.

В пятницу 24 сентября в городе небольшой кратковременный дождь и облачно с прояснениями. Температура воздуха +17градусов, ветер юго-западный, 4 метра в секунду.

В ночь на субботу температура воздуха опустится до +10 градусов и пойдет дождь, синоптики обещают более 6 миллиметров осадков. Днем 25 сентября в Ростове также будет дождливо, воздух прогреется до +17 градусов.

В ночь на 26 сентября в Ростове небольшой кратковременный дождь и около +10 градусов, днем в воскресенье потеплеет до +18 градусов и также ожидается небольшой дождь. Кроме того, в воскресенье усилится ветер, порывы которого будут достигать семи метров в секунду.

Напомним, похолодание в Ростов пришло в четверг, 23 сентября.

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