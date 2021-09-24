Дождь со шквалистым ветром ожидается в Ростове-на-Дону в выходные с 25 по 26 сентября

В пятницу 24 сентября в городе небольшой кратковременный дождь и облачно с прояснениями. Температура воздуха +17градусов, ветер юго-западный, 4 метра в секунду.
В ночь на субботу температура воздуха опустится до +10 градусов и пойдет дождь, синоптики обещают более 6 миллиметров осадков. Днем 25 сентября в Ростове также будет дождливо, воздух прогреется до +17 градусов.
В ночь на 26 сентября в Ростове небольшой кратковременный дождь и около +10 градусов, днем в воскресенье потеплеет до +18 градусов и также ожидается небольшой дождь. Кроме того, в воскресенье усилится ветер, порывы которого будут достигать семи метров в секунду.