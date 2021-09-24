Двое ростовчан пытали знакомого, а затем ограбили его на 800 тыс рублей

Так, уголовное дело заведено на Алексея Дударева и Александра Божкова, которые договорились со своим знакомым о деловой встрече на участке автодороги «Чалтырь-Петровка» Мясниковского района. После того, как встреча состоялась, один из фигурантов распылил в лицо своему знакомому перцовый баллончик. После этого Божков и Дударев вместе избили потерпевшего по голове и туловищу, посадили на заднее сиденье его машины, связали руки и ноги скотчем, а на голову надели пакет.
Далее обвиняемые, приставив нож к горлу потерпевшего, направились в сторону Ростова-на-Дону, где и похитили его личные вещи, а также 800 тысяч рублей.
На данный момент уголовное дело находится в производстве Мясниковского районного суда. Дудареву и Божкову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 28 февраля 2022 года включительно. Слушанье дела состоится 30 сентября 2021 года.