Двое ростовчан пытали знакомого, а затем ограбили его на 800 тыс рублей

Так, уголовное дело заведено на Алексея Дударева и Александра Божкова, которые договорились со своим знакомым о деловой встрече на участке автодороги «Чалтырь-Петровка» Мясниковского района. После того, как встреча состоялась, один из фигурантов распылил в лицо своему знакомому перцовый баллончик. После этого Божков и Дударев вместе избили потерпевшего по голове и туловищу, посадили на заднее сиденье его машины, связали руки и ноги скотчем, а на голову надели пакет.