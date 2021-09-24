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Двое ростовчан пытали знакомого, а затем ограбили его на 800 тыс рублей

24 сентября 2021, 16:47
Фото: 1mediainvest.ru
Двоих мужчин, пытавших знакомого, будут судить за похищение человека и разбой, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Так, уголовное дело заведено на Алексея Дударева и Александра Божкова, которые договорились со своим знакомым о деловой встрече на участке автодороги «Чалтырь-Петровка» Мясниковского района. После того, как встреча состоялась, один из фигурантов распылил в лицо своему знакомому перцовый баллончик. После этого Божков и Дударев вместе избили потерпевшего по голове и туловищу, посадили на заднее сиденье его машины, связали руки и ноги скотчем, а на голову надели пакет.

Далее обвиняемые, приставив нож к горлу потерпевшего, направились в сторону Ростова-на-Дону, где и похитили его личные вещи, а также 800 тысяч рублей.

На данный момент уголовное дело находится в производстве Мясниковского районного суда. Дудареву и Божкову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 28 февраля 2022 года включительно. Слушанье дела состоится 30 сентября 2021 года.

Ранее: Гендиректор и учредитель молокозавода под Ростовом похитили у банка 800 миллионов рублей.

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