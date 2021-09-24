rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Свидетелей допросили по делу экс-замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша

24 сентября 2021, 13:14
Фото: donland.ru
Сергей Сидаш
В Ростове-на-Дону прошло очередное заседание по уголовному делу в отношении бывшего замглавы региона Сергея Сидаша, материалы рассматривал Кировский районный суд.

Напомним, что Сидашу вменяют кражу денег в период строительства стадиона «Ростов-Арена». Его задержали в мае 2019 года, через несколько месяцев он ушел со своего поста.

По мнению следствия, во время реализации проекта песок поменяли на более дешевый. Размер ущерба мог составить 80 миллионов рублей.

По информации издания Donday, сейчас допросили двух свидетелей из АО «Донтрансгидромеханизация». Это предприятие занималось поставками строительных материалов.

«Они заявили, что породу добывали в Цыганском карьере на левом берегу реки Дон. Там происходит добыча только мелкой породы, о чем соответствуют все документы», — сказано в сообщении.

Обвинение заключается в том, что крупнозернистый песок во время строительства заменили на песок более мелкой формации.

Материалы по теме
Заседание по делу бывшего замгубернатора Сергея Сидаша в Ростове снова отложилиБывший вице-губернатор Сидаш потребовал экспертизу в Ростове по уголовному делуВ Ростове на сентябрь перенесли заседание по делу экс-замгубернатора Сидаша
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00