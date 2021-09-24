Свидетелей допросили по делу экс-замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша

Напомним, что Сидашу вменяют кражу денег в период строительства стадиона «Ростов-Арена». Его задержали в мае 2019 года, через несколько месяцев он ушел со своего поста.
По мнению следствия, во время реализации проекта песок поменяли на более дешевый. Размер ущерба мог составить 80 миллионов рублей.
По информации издания Donday, сейчас допросили двух свидетелей из АО «Донтрансгидромеханизация». Это предприятие занималось поставками строительных материалов.
«Они заявили, что породу добывали в Цыганском карьере на левом берегу реки Дон. Там происходит добыча только мелкой породы, о чем соответствуют все документы», — сказано в сообщении.
Обвинение заключается в том, что крупнозернистый песок во время строительства заменили на песок более мелкой формации.