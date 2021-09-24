В Красноярском крае правоохранители предотвратили нападение на школу

Напомним, в первом полугодии 2021-го, в правоохранители Российской Федерации предотвратили 18 терактов. Об этом рассказал глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, российские власти приступили к системной работе по борьбе с терроризмом после трагедии в Беслане.