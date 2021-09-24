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В Красноярском крае правоохранители предотвратили нападение на школу

24 сентября 2021, 13:58
Фото: sledcom.ru
Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин сообщил, что силовики предотвратили нападение на школу в Красноярском крае.

В интервью ТАСС Бастрыкин сообщил, что молодой человек, планировавший нападение, был задержан.Также руководитель Следственного комитета отметил, что в последние годы различные российские учебные заведения неоднократно подвергались атакам, пишет iz.ru.

Напомним, в первом полугодии 2021-го, в правоохранители Российской Федерации предотвратили 18 терактов. Об этом рассказал глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, российские власти приступили к системной работе по борьбе с терроризмом после трагедии в Беслане.

#Новости#Происшествия
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