Из-за сильных ливней в Ростовской области стало опасно на дорогах

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости увеличить дистанцию между автомобилями во время движения по дорогам Ростовской области из-за сильных ливней.
УГИБДД ГУ МВД России сообщил, что во время непогоды возможен уход автомобиля в аквапланирование, что может стать причиной серьезных аварий на дороге. Сотрудники Госавтоинспекции призывают жителей региона быть осторожными, не превышать скорость, а также повысить концентрацию на участках с реконструкцией дорожного полотна, поскольку во время сильных ливней они несут потенциальную опасность для водителей.
Стало известно, что в настоящий момент затруднено движение на участке от Самарского до Сальскского кольца, автомобили двигаются по одной полосе из-за реконструкции дорожного полотна. В связи с этим и сильными ливнями водителей Ростовской области призывают проявить осторожность за рулем и соблюдать все правила дорожного движения.
Ранее синоптики предсказали сильные дожди, которые пройдут на выходных по территории Ростовской области.