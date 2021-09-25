rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Из-за сильных ливней в Ростовской области стало опасно на дорогах

25 сентября 2021, 18:38
Фото: Pixabay.com
В Ростовской области непогода стала причиной ухудшения обстановки на дорогах, об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости увеличить дистанцию между автомобилями во время движения по дорогам Ростовской области из-за сильных ливней.

УГИБДД ГУ МВД России сообщил, что во время непогоды возможен уход автомобиля в аквапланирование, что может стать причиной серьезных аварий на дороге. Сотрудники Госавтоинспекции призывают жителей региона быть осторожными, не превышать скорость, а также повысить концентрацию на участках с реконструкцией дорожного полотна, поскольку во время сильных ливней они несут потенциальную опасность для водителей.

Стало известно, что в настоящий момент затруднено движение на участке от Самарского до Сальскского кольца, автомобили двигаются по одной полосе из-за реконструкции дорожного полотна. В связи с этим и сильными ливнями водителей Ростовской области призывают проявить осторожность за рулем и соблюдать все правила дорожного движения.

Ранее синоптики предсказали сильные дожди, которые пройдут на выходных по территории Ростовской области.

Материалы по теме
Об опасностях на дорогах из-за ливня предупредили водителей в Ростовской областиВ Ростовской области в аварии пострадал восьмилетний мальчикТри человека погибли в тройной аварии с Mercedes в Ростовской области 23 сентября
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00