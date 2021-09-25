Из-за сильных ливней в Ростовской области стало опасно на дорогах

УГИБДД ГУ МВД России сообщил, что во время непогоды возможен уход автомобиля в аквапланирование, что может стать причиной серьезных аварий на дороге. Сотрудники Госавтоинспекции призывают жителей региона быть осторожными, не превышать скорость, а также повысить концентрацию на участках с реконструкцией дорожного полотна, поскольку во время сильных ливней они несут потенциальную опасность для водителей.