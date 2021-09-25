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Ростовская область готовит заявку на проведение Олимпиады-2036

25 сентября 2021, 11:04
Фото: pixabay.com
В Ростовской области начали подготовку заявки на проведение Олимпийских игр 2036 года, сообщила начальник пресс-службы губернатора региона Ирина Четвертакова.

Как пишет издание Ura.ru, регион будет выдвигать в качестве места проведения Олимпиады Ростов-на-Дону. В частности, власти планируют провести в Ростове соревнования по единоборствам, гандболу, футболу, гребному спорту и гребле каноэ и байдарках. Для проведения соревнований такого уровня в городе уже есть современный стадион «Ростов-Арена», а к 2025 году должны закончить спортивный кластер на левом берегу с большим количеством объектов.

Всего же на проведение Олимпиады-2036 претендуют шесть российских городов, но только Ростов и Владивосток уже готовят заявку. Также согласились на предложение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова принять Олимпиаду-2036 Сочи, Уфа, Новосибирск и Пермь.

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