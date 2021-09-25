Ростовская область готовит заявку на проведение Олимпиады-2036

Как пишет издание Ura.ru, регион будет выдвигать в качестве места проведения Олимпиады Ростов-на-Дону. В частности, власти планируют провести в Ростове соревнования по единоборствам, гандболу, футболу, гребному спорту и гребле каноэ и байдарках. Для проведения соревнований такого уровня в городе уже есть современный стадион «Ростов-Арена», а к 2025 году должны закончить спортивный кластер на левом берегу с большим количеством объектов.