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В Ростове-на-Дону жильцы дома, пострадавшего от взрыва, вернулись в квартиры

25 сентября 2021, 17:50
Фото: Pixabay.com
В Ростове-на-Дону жильцы дома на улице Магнитогорской, в котором произошел взрыв газа, могут вернуться в свои квартиры, об этом сообщил портал «Панорама» со ссылкой на городскую администрацию.

Портал рассказал, что сотрудники управляющей компании жилого дома на Магнитогорской, 3/1 уже приступили к замене стекол, выбитых ударной волной взрыва бытового газа, а в планы работ уже включили восстановление пострадавших стен, а также перегородки между № 17 и № 31 квартирами.

В настоящий момент 50 жильцов дома, эвакуированных во время взрыва, уже могут вернуться в свое жилье.

Ранее стало известно, что прокуратурой Железнодорожного района Ростова-на-Дону была организована проверка по факту взрыва на Магнитогорской.

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