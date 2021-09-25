В Ростове-на-Дону жильцы дома, пострадавшего от взрыва, вернулись в квартиры

Портал рассказал, что сотрудники управляющей компании жилого дома на Магнитогорской, 3/1 уже приступили к замене стекол, выбитых ударной волной взрыва бытового газа, а в планы работ уже включили восстановление пострадавших стен, а также перегородки между № 17 и № 31 квартирами.