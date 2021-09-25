rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области готовят возможный перевод школ на удаленку из-за коронавируса

25 сентября 2021, 14:30
Фото: pixabay.com
Перевод классов или школ на дистанционное обучение в Ростовской области проводят по ситуации, сообщили в региональном пресс-центре.

В некоторых крупных городах Саратовской области часть школ перевели на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса. Как прокомментировали власти Ростовской области, в регионе делать это массово не планируют.

«Мониторинг ситуации ведется ежедневно, классы переводятся на дистанционное обучение на основании предписания Роспотребнадзора в случае заболевания ребенка или сотрудников образовательной организации», — сказано в сообщении.

Напомним, за последние сутки в Ростовской области подтвердили 480 случаев заболевания коронавирусом.

Материалы по теме
Ученые Университета Бата: Ковид мутирует в 2 раза быстрее, чем предполагалосьУченые заявили о скрытых последствиях ковида на глазаГлава донского Минздрава Кобзев рассказал, как сочетать вакцины от гриппа и ковида
#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00