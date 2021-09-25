В Ростовской области готовят возможный перевод школ на удаленку из-за коронавируса

В некоторых крупных городах Саратовской области часть школ перевели на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса. Как прокомментировали власти Ростовской области, в регионе делать это массово не планируют.
«Мониторинг ситуации ведется ежедневно, классы переводятся на дистанционное обучение на основании предписания Роспотребнадзора в случае заболевания ребенка или сотрудников образовательной организации», — сказано в сообщении.
Напомним, за последние сутки в Ростовской области подтвердили 480 случаев заболевания коронавирусом.