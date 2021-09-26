Президент РФ Путин отметил лидерство ЕР после выборов

Путин напомнил, что у депутатов впереди напряженная работа, немало общих задач, вызовов. Президент подчеркнул необходимость сведения до минимума уровня бедности в стране, улучшения условий развития, жизни и обучения. В числе задач глава государства обозначил повышение доступности и уровня образования, здравоохранения, а также отметил, что необходимо продолжать менять структуру экономики, наращивая темпы ее роста. Президент выразил уверенность в том, что и новые политические партии, и опытные объединения понимают свою ответственность и сделают все для оправдания высокого доверия со стороны избирателей.