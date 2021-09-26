Президент РФ Путин отметил лидерство ЕР после выборов

Владимир Путин подчеркнул, что роль Государственной думы возросла в связи с обновлениями в Конституции.
По словам президента, повысилась ответственность депутатского корпуса. Он подчеркнул, что речь идет в первую очередь об ответственности за реализацию обязательств, взятых депутатами на этапах предвыборной кампании, встреч с избирателями. Путин отметил, что все обещания необходимо выполнять, вне зависимости от того, кто в какой партии, сообщает nashgorod.ru.
Глава государства сделал акцент на том, что каждый кандидат и каждое политическое объединение ведут активный диалог с россиянами в ходе избирательной кампании. Такой стиль работы президент назвал “максимально интенсивным и публичным”, отметив, что он должен оставаться нормой в течение всего периода полномочий депутатов.
Путин напомнил, что у депутатов впереди напряженная работа, немало общих задач, вызовов. Президент подчеркнул необходимость сведения до минимума уровня бедности в стране, улучшения условий развития, жизни и обучения. В числе задач глава государства обозначил повышение доступности и уровня образования, здравоохранения, а также отметил, что необходимо продолжать менять структуру экономики, наращивая темпы ее роста. Президент выразил уверенность в том, что и новые политические партии, и опытные объединения понимают свою ответственность и сделают все для оправдания высокого доверия со стороны избирателей.
Председатель партии “Единая Россия” Дмитрий Медведев поблагодарил президента РФ и россиян за поддержку. Он отметил, что позиция Владимира Путина помогла укрепить доверие избирателей к “Единой России”, подчеркнул роль своих коллег-однопартийцев, волонтеров и активистов.
Дмитрий Медведев считает, что главный ориентир предстоящей работы - реализация инициатив в рамках народной программы партии “Единая Россия”. По словам председателя партии, некоторые из инициатив уже оформлены в виде проектов законов, внесены в Государственную думу. Медведев рассчитывает, что свою работу новый созыв начнет именно с них. По мнению Медведева, задача депутатов - работать еще более ответственно, слаженно и добросовестно.
Как сообщается на сайте “Единой России”, политическое объединение по итогам прошедших выборов сохранило в Государственной думе конституционное большинство. В нижнюю палату прошли 324 кандидата от ЕР, из которых 198 - по одномандантным округам, 126 - по федеральному списку. Выборы в Государственную думу в России прошли с 17 по 19 сентября 2021 года.
Ростовская область вошла в число наиболее активных регионов при формировании народной программы «Единой России» - свои предложения внесли около 260 тысяч жителей.
«Наступает следующий этап – работа над реализацией программы. К этой задаче мы приступили уже на следующий день после завершения выборов», - подчеркнул секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России», председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.
Инициативы президента страны и «Единой России», ставшие частью народной программы, позволят обеспечить дальнейшее развитие образования и здравоохранения. Так, Ростовская область уже в этом году получит 140 новых школьных автобусов, а медучреждения Дона – 19 новых машин скорой помощи. В этом году планируется приобрести 28 модульных ФАПов и 3 амбулатории. На строительство детсадов и школ в регионе будет дополнительно направлено в течение трех лет 1,1 млрд рублей.
Предстоит работать и над решениями, выработанными в ходе встречи донского губернатора с депутатами фракций «Единой России» Госдумы и Заксобрания Ростовской области. Наибольшее число совместных инициатив относится к соцсфере.