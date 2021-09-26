Причины длительного ожидания автобусов на Военведе назвали в Ростове-на-Дону

Автобусы в микрорайоне курсируют по пяти маршрутам, среди них — № 10, 49, 99, 94 и 96. Но горожан возмущает то, что их очень сложно дождаться.
Ростовчане задаются вопросом, сколько именно автобусов выпускают на линию. Ситуацией заинтересовался департамент транспорта города и узнал, что водители уходят домой раньше завершения смены.
Кроме того, по вечерам становится больше интервал движения. По словам перевозчиков, причиной недовыпуска транспорта является отсутствие нужного числа водителей.
По подсчетам, компании укомплектованы персоналом на 60%.