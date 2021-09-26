В Ростове-на-Дону раскрыли подробную информацию о взрыве в доме на Магнитогорской

О происшествии стало известно утром в субботу, когда местные жители услышали хлопок. Взрывная волна была настолько сильной, что разрушила стену, которая разделяет две квартиры.
Травмы получил 62-летний местный житель, его передали медикам. Для его жизни никакой опасности нет.
Всего на место прибыли более 30 спасателей и вывели жильцов дома на улицу. Сами они начали устранять последствия случившегося.
Проверку по факту произошедшего организовала прокуратура Железнодорожного района. Она выяснит все обстоятельства инцидента.
Ближе к вечеру стало известно, что эвакуированным жильцам разрешили вернуться домой. Сейчас проводятся восстановительные работы.