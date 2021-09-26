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В Ростове-на-Дону раскрыли подробную информацию о взрыве в доме на Магнитогорской

26 сентября 2021, 06:00
Фото: УМЧС по РО
В Ростове-на-Дону в субботу, 25 сентября, произошел взрыв газа в доме на улице Магнитогорской, заявили в региональном УМЧС.

О происшествии стало известно утром в субботу, когда местные жители услышали хлопок. Взрывная волна была настолько сильной, что разрушила стену, которая разделяет две квартиры.

Травмы получил 62-летний местный житель, его передали медикам. Для его жизни никакой опасности нет.

Всего на место прибыли более 30 спасателей и вывели жильцов дома на улицу. Сами они начали устранять последствия случившегося.

Проверку по факту произошедшего организовала прокуратура Железнодорожного района. Она выяснит все обстоятельства инцидента.

Ближе к вечеру стало известно, что эвакуированным жильцам разрешили вернуться домой. Сейчас проводятся восстановительные работы.

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#Новости#Происшествия
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