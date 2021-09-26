Жители Ростова-на-Дону заставили светофор ругаться матом утром 26 сентября

Но не всем ситуация показалась забавной, многие написали, что это не смешно, а стыдно. «Я не ханжа, но такого рода слова должны употребляться в гомеопатических дозах и уместно. Разговаривая матом, люди, осознанно или нет, демонстрируют свой культурный уровень и свое хамское отношение к окружающим. Не нужно делать вид, что маргинальная лексика нормальна», — высказала общее мнение одна из ростовчанок.