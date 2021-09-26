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Жители Ростова-на-Дону заставили светофор ругаться матом утром 26 сентября

26 сентября 2021, 12:23
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В Ростове-на-Дону на пересечении Большой Садовой и Соборного появился «ругающийся» матом светофор, сообщили очевидцы в соцсети.

На светофоре с электронным табло под словом «идите» неизвестные прикрепили табличку, на которой матерным словом объяснили, куда именно надо идти.

Части пользователей это показалось смешным. «Вот прочитаешь, на всех вокруг посмотришь и сразу утро кажется более приятным, добрым, что-ли», — написал один из комментаторов.

Но не всем ситуация показалась забавной, многие написали, что это не смешно, а стыдно. «Я не ханжа, но такого рода слова должны употребляться в гомеопатических дозах и уместно. Разговаривая матом, люди, осознанно или нет, демонстрируют свой культурный уровень и свое хамское отношение к окружающим. Не нужно делать вид, что маргинальная лексика нормальна», — высказала общее мнение одна из ростовчанок.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
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