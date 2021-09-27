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Более миллиона приманок с вакциной от бешенства разложат в Ростовской области

27 сентября 2021, 13:06
Фото: donland.ru
За сентябрь и октябрь 2021 года в Ростовской области разложат 1,25 миллиона приманок с вакциной от бешенства, сообщили в региональном правительстве.

Уже сейчас специалисты раскладывают вакцину в районах, которые постоянно проверяют на бешенство, приманки оставляют в местах прохода шкалов, волков и лис. Пока это только 16 районов области, после поступления дополнительных партий вакцины мероприятия проведут в других муниципалитетах.

Кроме того, от бешенства прививают и восприимчивых к заболеванию домашних животных, уже вакцинировали 464 тысячи питомцев и скота.

Отмечается, что план по иммунизации диких плотоядных животных, которые являются основными разносчиками бешенства, разработали совместно с сотрудниками охотхозяйств и представителей регионального минприроды.

Напомним, с начала 2021 года в Ростовской области выявили девять случаев бешенства среди диких и домашних животных. Более того, один мужчина умер после укуса бешеной кошки.

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