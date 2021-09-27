Более миллиона приманок с вакциной от бешенства разложат в Ростовской области

Уже сейчас специалисты раскладывают вакцину в районах, которые постоянно проверяют на бешенство, приманки оставляют в местах прохода шкалов, волков и лис. Пока это только 16 районов области, после поступления дополнительных партий вакцины мероприятия проведут в других муниципалитетах.