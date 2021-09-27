Более миллиона приманок с вакциной от бешенства разложат в Ростовской области

Уже сейчас специалисты раскладывают вакцину в районах, которые постоянно проверяют на бешенство, приманки оставляют в местах прохода шкалов, волков и лис. Пока это только 16 районов области, после поступления дополнительных партий вакцины мероприятия проведут в других муниципалитетах.
Кроме того, от бешенства прививают и восприимчивых к заболеванию домашних животных, уже вакцинировали 464 тысячи питомцев и скота.
Отмечается, что план по иммунизации диких плотоядных животных, которые являются основными разносчиками бешенства, разработали совместно с сотрудниками охотхозяйств и представителей регионального минприроды.
Напомним, с начала 2021 года в Ростовской области выявили девять случаев бешенства среди диких и домашних животных. Более того, один мужчина умер после укуса бешеной кошки.