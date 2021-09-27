rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На ямочный ремонт дорог в Ростове выделили 60 млн рублей до конца 2021 года

27 сентября 2021, 12:21
Фото: instagram.com/logvinenko_rnd
В Ростове-на-Дону на ямочный ремонт городских дорог направят 60 миллионов рублей, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Из общей суммы 10 миллионов рублей направят на содержание дорог в зимний период, остальные на другие работы.

Всего до конца 2021 года в Ростове отремонтируют более 40 тысяч квадратных метров дорог, для этого уже заключили пять дополнительных подрядов. В ближайшее время начнут ремонт на улицах Ларина, Ленина, Немировича-Данченко, Шолохова, Пескова, а также в переулках Машиностроительный, Мебельный и Соборный.

Фото: instagram.com/logvinenko_rnd

Кроме того, ямочный ремонт проведут на дорогах Нахичевани. Всего же за 2021 год в Ростове приведут в порядок 140 тысяч квадратных метров, а уже в ноябре запустят движение по новому мосту на Малиновского.

Материалы по теме
В Ростове-на-Дону водитель сбил ребенка, который испугался собаки и выбежал на дорогуВ Таганроге автомобиль полностью провалился в огромную яму на дороге 25 сентябряИз-за сильных ливней в Ростовской области стало опасно на дорогах
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00