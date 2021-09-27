На ямочный ремонт дорог в Ростове выделили 60 млн рублей до конца 2021 года

Из общей суммы 10 миллионов рублей направят на содержание дорог в зимний период, остальные на другие работы.
Всего до конца 2021 года в Ростове отремонтируют более 40 тысяч квадратных метров дорог, для этого уже заключили пять дополнительных подрядов. В ближайшее время начнут ремонт на улицах Ларина, Ленина, Немировича-Данченко, Шолохова, Пескова, а также в переулках Машиностроительный, Мебельный и Соборный.
Кроме того, ямочный ремонт проведут на дорогах Нахичевани. Всего же за 2021 год в Ростове приведут в порядок 140 тысяч квадратных метров, а уже в ноябре запустят движение по новому мосту на Малиновского.