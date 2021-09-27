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Роспотребнадзор потребовал закрыть аквапарк в Таганроге из-за отравления детей

27 сентября 2021, 07:50
Фото: yandex.ru/maps
аквапарк Наутилус
В Ростовской области готовятся документы, чтобы закрыть аквапарк, в котором отравились дети, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, что 26 сентября дети провели время в аквапарке «Наутилус» и искупались в бассейне. Через некоторое время у них начала кружиться голова, также появились тошнота и рвота.

Пациентов доставили в больницу, оказалось, что они отравились парами хлора. Его концентрация была превышена.

По факту произошедшего следствие начало проверку. Сам аквапарк могут закрыть, сейчас готовятся соответствуюшщие документы.

«В двух из трех проб воздуха зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации хлора в 1,6 раза. Отобраны пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели», — уточнили в управлении.

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