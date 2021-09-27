Участок под самостроем на улице Травяной продают в Ростове

На этом участке раньше находилось здание, которое признали самостроем и снесли. Решением районного суда землю изъяли и выставили на продажу.
Площадь участка 1284 квадратных метра, вид разрешенного использования — «дачный земельный участок». Подать заявку на участие в торгах можно до 25 октября включительно.
Ранее стало известно, что в Ростове на торги могут выставить земельный участок под кинотеатром «Россия». Отдел судебных приставов по работе с юрлицами обратился в суд с требованием изъять землю, если им удастся выиграть дело, участок продадут.