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Участок под самостроем на улице Травяной продают в Ростове

27 сентября 2021, 13:20
Фото: google.com/maps
В Ростове-на-Дону на публичные торги выставили земельный участок по улице Травяной, 18/21, сообщили в городской администрации.

На этом участке раньше находилось здание, которое признали самостроем и снесли. Решением районного суда землю изъяли и выставили на продажу.

Площадь участка 1284 квадратных метра, вид разрешенного использования — «дачный земельный участок». Подать заявку на участие в торгах можно до 25 октября включительно.

Ранее стало известно, что в Ростове на торги могут выставить земельный участок под кинотеатром «Россия». Отдел судебных приставов по работе с юрлицами обратился в суд с требованием изъять землю, если им удастся выиграть дело, участок продадут.

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