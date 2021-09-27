В Ростовской области водитель без прав сбил насмерть женщину, которая шла по дороге

Сообщается, что мужчина был лишен прав, но это не помешало ему управлять ВАЗ-210540. Пресс-служба рассказала, что мужчина ехал из хутора Крымский, когда превысил скорость и сбил женщину, идущую по середине дорожной полосы в том же направлении. Сама погибшая скончалась от травм, полученных в результате наезда автомобиля.