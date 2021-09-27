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В Ростовской области водитель без прав сбил насмерть женщину, которая шла по дороге

27 сентября 2021, 14:44
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
В Ростовской области на трассе «Семикаракорск-Волгодонск» произошла авария, в результате которой погибла 36-летняя женщина, об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Стало известно, что в воскресенье, 26 сентября, в 1.00 мск на первом километре трассы, ведущей из Семикаракорска в Волгодонск произошла авария, в результате которой погибла женщина-пешеход.

Сообщается, что мужчина был лишен прав, но это не помешало ему управлять ВАЗ-210540. Пресс-служба рассказала, что мужчина ехал из хутора Крымский, когда превысил скорость и сбил женщину, идущую по середине дорожной полосы в том же направлении. Сама погибшая скончалась от травм, полученных в результате наезда автомобиля.

Сейчас в отношении водителя возбудили уголовное дело по статье нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, также представители власти проводят расследование инцидента с целью выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее в Ростовской области водитель ВАЗ погиб в ДТП с тремя автомобилями.

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