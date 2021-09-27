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В Ростовскую область снова вернется тепло до +21°С в начале октября

27 сентября 2021, 08:34
Фото: pixabay
В Ростовской области эта неделя будет дождливой и прохладной, а в начале октября ожидается потепление, сообщили в Гидрометцентре.

В конце сентября в регионе будет прохладно, в понедельник температура составит +13 градусов. В Ростове и южных районах воздух прогреется до +17 градусов.

Ночью температура опустится до 9 градусов. Синоптики пообещали дождливую погоду 28 и 29 сентября, воздух прогреется до +16 градусов. Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду.

В последний день сентября станет еще холоднее в регионе. Однако стоит ждать потепления, которое должно прийти 5 и 6 октября. Тогда температура может подняться до +21 градуса.

Ранее дворы многоэтажек затопило в Ростове после проливных дождей.

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