В Ростовскую область снова вернется тепло до +21°С в начале октября

В конце сентября в регионе будет прохладно, в понедельник температура составит +13 градусов. В Ростове и южных районах воздух прогреется до +17 градусов.
Ночью температура опустится до 9 градусов. Синоптики пообещали дождливую погоду 28 и 29 сентября, воздух прогреется до +16 градусов. Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду.
В последний день сентября станет еще холоднее в регионе. Однако стоит ждать потепления, которое должно прийти 5 и 6 октября. Тогда температура может подняться до +21 градуса.