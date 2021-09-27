В Шахтах Ростовской области при странных обстоятельствах погиб школьник

«В своей практике я встречала проблемы у детей и из хороших семей. Возможно, личность самого ребенка склонна к риску, к получению удовольствия. Бывает, что школьника провоцируют сверстники, проверяя на „слабо“. Проблемы подростков — это всегда комплексный вопрос», — убеждена психолог Ксения Куканова.