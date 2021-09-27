В Шахтах Ростовской области при странных обстоятельствах погиб школьник

Сегодня стало известно о том, что 26 сентября в одном из домов города Шахт Ростовской области найдено тело подростка, ученика школы № 38.
«Пока мы не можем комментировать ситуацию, предстоит расследование. Необходимо понять, какие цели преследовал школьник. Была ли это целенаправленная попытка уйти из жизни или нет», — отметила директор психолог Лариса Чаусова.
Ростовские психологи сходятся во мнении, что проблемы подростков не возникают под воздействием какого-то одного фактора, а всегда носят комплексный характер.
«В своей практике я встречала проблемы у детей и из хороших семей. Возможно, личность самого ребенка склонна к риску, к получению удовольствия. Бывает, что школьника провоцируют сверстники, проверяя на „слабо“. Проблемы подростков — это всегда комплексный вопрос», — убеждена психолог Ксения Куканова.
Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за отравления детей в бассейне в Таганроге завели уголовное дело.