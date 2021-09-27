rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Шахтах Ростовской области при странных обстоятельствах погиб школьник

27 сентября 2021, 14:19
Фото: pexels.com
В смерти школьника много вопросов: предстоит понять, он целенаправленно планировал суицид или нет, сообщила RostovGazeta директор областного Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Лариса Чаусова.

Сегодня стало известно о том, что 26 сентября в одном из домов города Шахт Ростовской области найдено тело подростка, ученика школы № 38.

МБОУ Средняя школа № 38
Фото: yandex.ru/maps

«Пока мы не можем комментировать ситуацию, предстоит расследование. Необходимо понять, какие цели преследовал школьник. Была ли это целенаправленная попытка уйти из жизни или нет», — отметила директор психолог Лариса Чаусова.

Ростовские психологи сходятся во мнении, что проблемы подростков не возникают под воздействием какого-то одного фактора, а всегда носят комплексный характер.

«В своей практике я встречала проблемы у детей и из хороших семей. Возможно, личность самого ребенка склонна к риску, к получению удовольствия. Бывает, что школьника провоцируют сверстники, проверяя на „слабо“. Проблемы подростков — это всегда комплексный вопрос», — убеждена психолог Ксения Куканова.

Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за отравления детей в бассейне в Таганроге завели уголовное дело.

Материалы по теме
Подросток в Новочеркасске разбился насмерть, выпав из окна девятиэтажкиВ Ростове-на-Дону подросток выпал из окна школы №17Показатель хлора в бассейне в Таганроге, где отравились дети, был превышен в 1,6 раза
#Новости#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00