В Таганроге выписали всех детей после отравления в бассейне

Напомним, что 26 сентября шесть несовершеннолетних отдохнули в аквапарке, после чего им стало плохо. Причиной оказалось отравление хлором, концентрация которого была очень высокой над поверхностью воды.
Четверых пациентов из больницы отпустили домой, еще двоих пришлось госпитализировать. В понедельник они покинули медицинское учреждение.
«Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии, им сделали УЗИ и повторно взяли анализы», — пишет издание 1Rnd.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.