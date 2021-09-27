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В Таганроге выписали всех детей после отравления в бассейне

27 сентября 2021, 14:36
Фото: pexels.com
В Таганроге из больницы выписали всех детей, которые отравились в бассейне на территории аквапарка «Наутилус», сообщили в городской администрации.

Напомним, что 26 сентября шесть несовершеннолетних отдохнули в аквапарке, после чего им стало плохо. Причиной оказалось отравление хлором, концентрация которого была очень высокой над поверхностью воды.

Четверых пациентов из больницы отпустили домой, еще двоих пришлось госпитализировать. В понедельник они покинули медицинское учреждение.

«Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии, им сделали УЗИ и повторно взяли анализы», — пишет издание 1Rnd.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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