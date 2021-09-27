За сутки на 27 сентября в Ростовской области заболели коронавирусом 485 человек

Вылечились за это время 118 тысяч зараженных, не удалось спасти 6722 пациентов. Всего в регионе сделали почти четыре миллиона тестов на коронавирус.
В данный момент в ковидных госпиталях остаются 3986 человек. Есть пациенты, которых подключили к аппаратам ИВЛ.
За сутки зарегистрировали 485 случаев заболевания. Скончались из-за осложнений при коронавирусе 25 человек, среди них 13 женщин и 12 мужчин в возрасте от 23 до 90 лет.
Прививки от коронавируса сделали более 1,5 миллиона добровольцев.
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