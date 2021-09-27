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За сутки на 27 сентября в Ростовской области заболели коронавирусом 485 человек

27 сентября 2021, 09:12
Фото: pexels.com
В Ростовской области с начала пандемии зарегистрировали 137160 случаев заражения коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

Вылечились за это время 118 тысяч зараженных, не удалось спасти 6722 пациентов. Всего в регионе сделали почти четыре миллиона тестов на коронавирус.

В данный момент в ковидных госпиталях остаются 3986 человек. Есть пациенты, которых подключили к аппаратам ИВЛ.

За сутки зарегистрировали 485 случаев заболевания. Скончались из-за осложнений при коронавирусе 25 человек, среди них 13 женщин и 12 мужчин в возрасте от 23 до 90 лет.

Прививки от коронавируса сделали более 1,5 миллиона добровольцев.

Читайте также о том, как в Ростовской области растет заболеваемость COVID-19 и заражаются вакцинированные.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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