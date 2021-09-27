Житель Ростова-на-Дону подозревается в мошенничестве с зерном на 19 млн рублей

Сообщается, что в полицию поступило два обращения от коммерческих организаций. По словам заявителей, ими в качестве предоплаты на счет ИП была переведена крупная сумма. После чего продавец перестал выходить на связь, а товар так и не был доставлен.
В ходе следствия было установлено, деньги получил 38-летний житель Ростова-на-Дону. Сообщается, что он получил сумму в размере 19 миллионов рублей. Мужчина вывел деньги с помощью подконтрольных ему организаций.
На данный момент подозреваемый арестован. В отношении него заведено уголовное дело о мошенничестве, подробности произошедшего уточняются. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, что ранее более 34 млн рублей налогов взыскали с бывшего гендиректора компании в Ростове-на-Дону.