Жительница Казани: В одной из школ отсутствует охрана

Как прокомментировала автор видео, мама одного из учеников, все открыто, и в школу может зайти, кто хочет. «Только что из нее вышла женщина, как я предполагаю, это охранница, которая просто ушла в сторону. Никакой охраны нет, никаких ЧОПов, как нам обещали, нет. Пожалуйста, зайти может кто хочет», — возмущается женщина.