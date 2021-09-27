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Жительница Казани: В одной из школ отсутствует охрана

27 сентября 2021, 09:13
Фото: pixabay.com
Женщина, проживающая в Казани, сообщила: в одной из городских школ полностью отсутствует охрана. Она сняла видео, которое доказывает ее слова, а ролик разместила в соцсетях.

По данным издания 360tv.ru, женщина отметила, что на видео заснята казанская гимназия № 8. По ее словам, на входе нет никаких ЧОПов, а сотрудница охраны, обязанная отслеживать безопасность детей и не пропускать в школу посторонних, просто взяла и вышла на улицу. На видео можно также увидеть будку и комнату охраны, где никого нет.

Как прокомментировала автор видео, мама одного из учеников, все открыто, и в школу может зайти, кто хочет. «Только что из нее вышла женщина, как я предполагаю, это охранница, которая просто ушла в сторону. Никакой охраны нет, никаких ЧОПов, как нам обещали, нет. Пожалуйста, зайти может кто хочет», — возмущается женщина.

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