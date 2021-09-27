Жительница Казани: В одной из школ отсутствует охрана

По данным издания 360tv.ru, женщина отметила, что на видео заснята казанская гимназия № 8. По ее словам, на входе нет никаких ЧОПов, а сотрудница охраны, обязанная отслеживать безопасность детей и не пропускать в школу посторонних, просто взяла и вышла на улицу. На видео можно также увидеть будку и комнату охраны, где никого нет.
Как прокомментировала автор видео, мама одного из учеников, все открыто, и в школу может зайти, кто хочет. «Только что из нее вышла женщина, как я предполагаю, это охранница, которая просто ушла в сторону. Никакой охраны нет, никаких ЧОПов, как нам обещали, нет. Пожалуйста, зайти может кто хочет», — возмущается женщина.