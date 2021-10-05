В Ростовской области украинец хотел подкупить сотрудника ФСБ за 2,4 тыс долларов

Posted 5 октября 2021, 11:20
Published 5 октября 2021, 11:20
Modified 1 октября, 15:31
Updated 1 октября, 15:31
Отмечается, что подозреваемый пытался проехать границу из Российской Федерации, и при этом провезти контрабандой табачную продукцию, автомобильные запчасти и одежду. Чтобы его замысел осуществился, он попытался подкупить сотрудника ФСБ суммой в размере 2,4 тысячи долларов.
В СКР сообщают, что преступление так и не было доведено до конца, так как сотрудник ФСБ от взятки отказался, а нарушителя задержали. На данный момент его заключили под стражу, а также выполняют следственные действия, направленные на выяснения подробностей преступления.
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