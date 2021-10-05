В Шахтах задержали грабителя, укравшего старинную икону 18 века

Posted 5 октября 2021, 13:51
Published 5 октября 2021, 13:51
Modified 18 сентября 2022, 14:14
Updated 18 сентября 2022, 14:14
Жительница Шахт подала в отдел полиции № 2 УМВД России заявление о краже, сообщив, что в ее доме взломали входную дверь и украли вещи.
Сотрудники уголовного розыска смогли выследить и задержать фигуранта дела, виновного в краже имущества потерпевшей. Задержанный объяснил, что обратил внимание на длительное отсутствие хозяйки дома, после чего решил совершить взлом входной двери квартиры в ночное время. Он проник в квартиру потерпевшей и унес компьютерную технику, электронику, а также Казанскую икону Божией Матери, написанную в 18 веке.
Во время задержания фигуранта дела сотрудникам полиции удалось вернуть женщине часть украденного имущества, в числе которого находилась и старинная икона.
В отношении 43-летнего фигуранта дела возбудили уголовное дело по статье «Кража», а также вынесли запрет на смену постоянного или временного места проживания.
Ранее в Ростовской области были задержаны мать и дочь, укравших у знакомого им мужчины за пять лет около 500 тысяч рублей.