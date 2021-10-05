В Шахтах задержали грабителя, укравшего старинную икону 18 века

Сотрудники уголовного розыска смогли выследить и задержать фигуранта дела, виновного в краже имущества потерпевшей. Задержанный объяснил, что обратил внимание на длительное отсутствие хозяйки дома, после чего решил совершить взлом входной двери квартиры в ночное время. Он проник в квартиру потерпевшей и унес компьютерную технику, электронику, а также Казанскую икону Божией Матери, написанную в 18 веке.