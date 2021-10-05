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Posted 5 октября 2021, 13:51

Published 5 октября 2021, 13:51

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

В Шахтах задержали грабителя, укравшего старинную икону 18 века

В Шахтах задержали грабителя, укравшего старинную икону 18 века

5 октября 2021, 13:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Шахтах задержали мужчину, укравшего из квартиры местной жительницы электронную технику, а также икону XVIII века, об этом сообщили в областном УМВД.

Жительница Шахт подала в отдел полиции № 2 УМВД России заявление о краже, сообщив, что в ее доме взломали входную дверь и украли вещи.

Сотрудники уголовного розыска смогли выследить и задержать фигуранта дела, виновного в краже имущества потерпевшей. Задержанный объяснил, что обратил внимание на длительное отсутствие хозяйки дома, после чего решил совершить взлом входной двери квартиры в ночное время. Он проник в квартиру потерпевшей и унес компьютерную технику, электронику, а также Казанскую икону Божией Матери, написанную в 18 веке.

Во время задержания фигуранта дела сотрудникам полиции удалось вернуть женщине часть украденного имущества, в числе которого находилась и старинная икона.

В отношении 43-летнего фигуранта дела возбудили уголовное дело по статье «Кража», а также вынесли запрет на смену постоянного или временного места проживания.

Ранее в Ростовской области были задержаны мать и дочь, укравших у знакомого им мужчины за пять лет около 500 тысяч рублей.

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