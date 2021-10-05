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Posted 5 октября 2021, 07:03

Published 5 октября 2021, 07:03

Modified 11 сентября 2022, 15:47

Updated 11 сентября 2022, 15:47

Жителям Ростовской области рассказали, какие марки вареной колбасы лучше не покупать

Жителям Ростовской области рассказали, какие марки вареной колбасы лучше не покупать

5 октября 2021, 07:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области проверили качество продаваемой в магазинах колбасы, сообщает Департамент потребрынка региона.

Всего проверили 10 образцов вареной колбасы, которая есть на прилавках. Не соответствовали требованиям два образца — «Вязанка» и «Агрокомплекс».

«Товар не соответствует по показателям массовая доля белка и крахмала. Это говорит о том, что производитель использовал менее качественное сырье», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате покупатель получает не то, что планировал приобрести. Теперь все материалы передали в уполномоченные органы.

Ранее студентка-юрист избила полицейского из-за колбасы в Ростове.

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