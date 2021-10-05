Жителям Ростовской области рассказали, какие марки вареной колбасы лучше не покупать

Posted 5 октября 2021, 07:03
Published 5 октября 2021, 07:03
Modified 11 сентября 2022, 15:47
Updated 11 сентября 2022, 15:47
Всего проверили 10 образцов вареной колбасы, которая есть на прилавках. Не соответствовали требованиям два образца — «Вязанка» и «Агрокомплекс».
«Товар не соответствует по показателям массовая доля белка и крахмала. Это говорит о том, что производитель использовал менее качественное сырье», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в результате покупатель получает не то, что планировал приобрести. Теперь все материалы передали в уполномоченные органы.