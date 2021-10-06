В Ростовской области обнаружили огромную свалку мусора

Сообщается, что в результате проведенной инспекции на земельном участке предпринимателя были обнаружены различные твердые отходы, в том числе отходы строительства, а также навоз. Инспекторы сообщили, что площадь свалки составила один гектар. Теперь Бакаева привлекут к административной ответственности, а также обяжут выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.