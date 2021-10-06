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Posted 6 октября 2021, 08:28

Published 6 октября 2021, 08:28

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

В Ростовской области обнаружили огромную свалку мусора

В Ростовской области обнаружили огромную свалку мусора

6 октября 2021, 08:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Зимовниковском районе Ростовской области обнаружили свалку, площадь которой составила 10 тысяч квадратных метров, об этом сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Сотрудники Россельхознадзора провели проверку в отношении предпринимателя Бакаева С. С., который является главой крестьянского хозяйства и собственником земли в Зимовниковском районе.

Сообщается, что в результате проведенной инспекции на земельном участке предпринимателя были обнаружены различные твердые отходы, в том числе отходы строительства, а также навоз. Инспекторы сообщили, что площадь свалки составила один гектар. Теперь Бакаева привлекут к административной ответственности, а также обяжут выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее власти одного из сельских поселений наказали из-за свалок, которые могут стать источниками пожара.

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