В Ростовской области обнаружили огромную свалку мусора

Posted 6 октября 2021, 08:28
Published 6 октября 2021, 08:28
Modified 18 сентября 2022, 14:14
Updated 18 сентября 2022, 14:14
Сотрудники Россельхознадзора провели проверку в отношении предпринимателя Бакаева С. С., который является главой крестьянского хозяйства и собственником земли в Зимовниковском районе.
Сообщается, что в результате проведенной инспекции на земельном участке предпринимателя были обнаружены различные твердые отходы, в том числе отходы строительства, а также навоз. Инспекторы сообщили, что площадь свалки составила один гектар. Теперь Бакаева привлекут к административной ответственности, а также обяжут выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
Ранее власти одного из сельских поселений наказали из-за свалок, которые могут стать источниками пожара.