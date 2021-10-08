В Ростовской области 8 октября ожидается пыльная буря, которая придет из Калмыкии

Ветер с порывами до 18 метров в секунду сохранится в Ростовской области до конца выходных. Непогода уже стала причиной обмеления реки Дон, в котором возле стадиона «Ростов-Арена» опять появился остров. При этом на водоснабжение жителей Ростова сгонные явления пока не повлияли.