В Ростовской области 8 октября ожидается пыльная буря, которая придет из Калмыкии

Posted 8 октября 2021, 07:56
Published 8 октября 2021, 07:56
Modified 11 сентября 2022, 15:51
Updated 11 сентября 2022, 15:51
Сильный восточный ветер станет причиной того, что пыльная буря, бушующая в Калмыкии, переместится в южные и восточные районы Ростовской области. Неблагоприятные погодные явления возможны в Заветинском, Ремонтненском, Сальском, Песчанокопском и Дубовском районах.
Ветер с порывами до 18 метров в секунду сохранится в Ростовской области до конца выходных. Непогода уже стала причиной обмеления реки Дон, в котором возле стадиона «Ростов-Арена» опять появился остров. При этом на водоснабжение жителей Ростова сгонные явления пока не повлияли.