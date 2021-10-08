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Posted 8 октября 2021, 07:56

Published 8 октября 2021, 07:56

Modified 11 сентября 2022, 15:51

Updated 11 сентября 2022, 15:51

В Ростовской области 8 октября ожидается пыльная буря, которая придет из Калмыкии

8 октября 2021, 07:56
В пятницу 8 октября Ростовскую область может накрыть пыльная буря, стремительно надвигающаяся из Калмыкии, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Сильный восточный ветер станет причиной того, что пыльная буря, бушующая в Калмыкии, переместится в южные и восточные районы Ростовской области. Неблагоприятные погодные явления возможны в Заветинском, Ремонтненском, Сальском, Песчанокопском и Дубовском районах.

Ветер с порывами до 18 метров в секунду сохранится в Ростовской области до конца выходных. Непогода уже стала причиной обмеления реки Дон, в котором возле стадиона «Ростов-Арена» опять появился остров. При этом на водоснабжение жителей Ростова сгонные явления пока не повлияли.

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