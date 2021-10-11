Голубев раскритиковал Минздрав Ростовской области за отсутствие динамики в вакцинации

Posted 11 октября 2021, 12:37
Published 11 октября 2021, 12:37
Modified 1 октября, 15:25
Updated 1 октября, 15:25
Ранее в Ростовской области губернатор Василий Голубев отдал распоряжение об разработке методов по наращиванию темпов вакцинации. Он остался недоволен отчетом Минздрава о темпах вакцинирования населения сообщив, что прививка является единственным способом остановить дальнейшее распространение коронавируса.
Позже, власти Цимлянского района Ростовской области придумали, как повысить долю вакцинированных жителей. Так, на прививки людей стали заманивать с помощью сертификатов для посещения аттракционов.
А в одном из мобильных пунктов в Усть-Донецке на площади районного Дома культуры провели лотерею с несколькими призами. Участвовали люди, которые сделали прививку. Всего разыграли полтонны зерна, 50 литров бензина и деньги. Также, в качестве приза был предусмотрен бесплатный шиномонтаж.
Сегодня, 11 октября, в ходе заседания оперативного штаба, губернатор Василий Голубев все же раскритиковал региональный Минздрав за отсутствие показателей темпов вакцинации.
«Я не зря ввел этот показатель, и скажу откровенно, у некоторых эта динамика на месте. Это значит никаких дополнительных усилий никто не принял. Минздрав со своей стороны должен реагировать как минимум на десяток районов и городов, которые находятся в нижней части этого списка», — сказал Василий Голубев.
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