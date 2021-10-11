Голубев раскритиковал Минздрав Ростовской области за отсутствие динамики в вакцинации

«Я не зря ввел этот показатель, и скажу откровенно, у некоторых эта динамика на месте. Это значит никаких дополнительных усилий никто не принял. Минздрав со своей стороны должен реагировать как минимум на десяток районов и городов, которые находятся в нижней части этого списка», — сказал Василий Голубев.