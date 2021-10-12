В Ростове от коронавируса привилось почти 590 тысяч жителей

В Ростове-на-Дону от COVID-19 привилось уже почти 590 тысяч жителей города, об этом с воем Instagram написал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, ревакцинацию прошли более 9 тысяч жителей. Он также сообщил, что в Ростове-на-Дону доступно 90 тысяч доз вакцины. В наличии имеются препараты «Спутник V» и «Спутник лайт». Ранее сообщалось о снижении темпа вакцинации населения против коронавируса в Ростовской области, об этом сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев в ходе заседания оперативного штаба. По его словам, темп вакцинации по ковиду следует наращивать, поскольку «это единственное, что позволяет предотвратить тяжелые осложнения и рост заболеваемости».