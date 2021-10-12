rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 октября 2021, 09:26

Published 12 октября 2021, 09:26

Modified 1 октября, 15:22

Updated 1 октября, 15:22

В Ростове от коронавируса привилось почти 590 тысяч жителей

12 октября 2021, 09:26
В Ростове-на-Дону от COVID-19 привилось уже почти 590 тысяч жителей города, об этом с воем Instagram написал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, ревакцинацию прошли более 9 тысяч жителей. Он также сообщил, что в Ростове-на-Дону доступно 90 тысяч доз вакцины. В наличии имеются препараты «Спутник V» и «Спутник лайт».

Ранее сообщалось о снижении темпа вакцинации населения против коронавируса в Ростовской области, об этом сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев в ходе заседания оперативного штаба.

По его словам, темп вакцинации по ковиду следует наращивать, поскольку «это единственное, что позволяет предотвратить тяжелые осложнения и рост заболеваемости».

#Город#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика