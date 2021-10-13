Два бывших полицейских в Ростове предстанут перед судом из-за сфабрикованных дел

Posted 13 октября 2021, 07:45
Published 13 октября 2021, 07:45
Modified 1 октября, 13:51
Updated 1 октября, 13:51
Прокуратура Кировского района установила, что бывшие сотрудники полиции решили повысить показатели раскрываемости за счет невиновного человека. Полицейские смогли убедить мужчину произвести имитацию кражи, после чего смогли сфальсифицировать документы, ставшие причиной для возбуждения уголовного дела по обвинению в тайном хищении имущества. После этого полицейские смогли убедить невиновного подписать явки с повинной по еще шести преступлениям, к которым потерпевший также не имел никакого отношения.
Теперь в отношении сотрудников полиции возбудили уголовное дело по злоупотреблению и превышению должностных полномочий, а также фальсификации доказательств, что привело к тяжким последствиям.
В настоящий момент расследование продолжается, а контролем процесса занята прокуратура.
Ранее в Ростовской области уволили начальника УГРО МВД, который пытался помочь знакомому избежать уголовной ответственности.
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