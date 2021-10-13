Два бывших полицейских в Ростове предстанут перед судом из-за сфабрикованных дел

Прокуратура Кировского района установила, что бывшие сотрудники полиции решили повысить показатели раскрываемости за счет невиновного человека. Полицейские смогли убедить мужчину произвести имитацию кражи, после чего смогли сфальсифицировать документы, ставшие причиной для возбуждения уголовного дела по обвинению в тайном хищении имущества. После этого полицейские смогли убедить невиновного подписать явки с повинной по еще шести преступлениям, к которым потерпевший также не имел никакого отношения.