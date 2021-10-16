Массовые отключения света проведут в Ростове-на-Дону с 18 до 22 октября 2021 года

Posted 16 октября 2021, 08:35
Published 16 октября 2021, 08:35
Modified 1 октября, 15:16
Updated 1 октября, 15:16
В понедельник 18 октября света не будет на улицах 27-я линия, 29-я линия, 31-я линия, Сарьяна, 2-я Пролетарская, Красноаксайская, 39-я линия, 41-я линия. Это затронет улицы 43-я линия, 45-я линия, 47-я линия, 49-я линия, Балка, переулки Кирилловский и Балканский.
Во вторник ограничения введут по улицам Собино, Депутатская, Минераловодская, Никитина, Республиканская, Гусева, Кручинина. Электричество выключат на улицах Балашовская, Вагулевского, в переулках Защитный, Моторный.
В среду обесточат улицы Войкова, Железнодорожный Верхний проезд, Железнодорожный Нижний проезд, Набережная, переулки Невысокий спуск, Поселковый, 2-й Поселковый. Это затронет улицы Портовая, Циолковского, Электрическая, переулки Туристский, Рабфаковский, Яркий.
В четверг электричества не будет на улицах Жмайлова, Мильчакова, Кумженская, Береговая, 2-я Причальная, 4-я Причальная. В пятницу света не будет по улицам Жмайлова, Мильчакова и проспекту Стачки.
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