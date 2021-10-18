Ростовскому летчику Ярошенко не хватает лекарств и еды в американской тюрьме

Posted 18 октября 2021,, 16:40
Published 18 октября 2021,, 16:40
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Напомним, что Ярошенко был осужден в 2011 году по обвинению в попытке перевезти крупную партию наркотиков. Он получил 20 лет колонии, но сам вину отрицает и считает дело сфабрикованным.
Супруга заявила, что ему не выдают необходимые медикаменты, несмотря на проблемы со здоровьем. Что касается еды, то дают только рис, бобовые и горох.
«Из-за проблем с зубами он не может пережевывать подобную пищу. Можно купить продукты в специальном магазине, но стоят они очень дорого», — уточнила ростовчанка.
По ее словам, супруг может себе позволить только рыбные консервы за 16 долларов. На продуктах приходится экономить, так как деньги уходят на медикаменты. Чаще всего нужны обезболивающие из-за зубной боли и болей в желудке.
«Супруга Ярошенко работала в гостинице, но была уволена. А новую работу найти пока не получается», — пишет издание.