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Posted 18 октября 2021,, 16:40

Published 18 октября 2021,, 16:40

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Ростовскому летчику Ярошенко не хватает лекарств и еды в американской тюрьме

18 октября 2021, 16:40
Летчику из Ростова-на-Дону Константину Ярошенко, который 10 лет находится в тюрьме США, необходимы лекарства, пишет издание Rostov.kp.ru со ссылкой на слова его супруги.

Напомним, что Ярошенко был осужден в 2011 году по обвинению в попытке перевезти крупную партию наркотиков. Он получил 20 лет колонии, но сам вину отрицает и считает дело сфабрикованным.

Супруга заявила, что ему не выдают необходимые медикаменты, несмотря на проблемы со здоровьем. Что касается еды, то дают только рис, бобовые и горох.

«Из-за проблем с зубами он не может пережевывать подобную пищу. Можно купить продукты в специальном магазине, но стоят они очень дорого», — уточнила ростовчанка.

По ее словам, супруг может себе позволить только рыбные консервы за 16 долларов. На продуктах приходится экономить, так как деньги уходят на медикаменты. Чаще всего нужны обезболивающие из-за зубной боли и болей в желудке.

«Супруга Ярошенко работала в гостинице, но была уволена. А новую работу найти пока не получается», — пишет издание.

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