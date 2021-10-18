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Posted 18 октября 2021, 13:51

Published 18 октября 2021, 13:51

Modified 1 октября, 15:27

Updated 1 октября, 15:27

В Ростове спецназ задержал подозреваемого в продаже наркотиков

18 октября 2021, 13:51
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, подозреваемого в торговле сильнодействующими офтальмологическими препаратами, усиливающими наркотический эффект, об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

В Ростове оперативники и бойцы спецназа провели задержание 28-летнего местного жителя, организовавшего продажу офтальмологического препарата, стимулирующего действие наркотических веществ.

У подозреваемого обнаружили около 9 граммов сильнодействующего медицинского препарата, запрещенного для свободного оборота. Теперь сотрудники ростовского отдела полиции № 7 возбудили против задержанного уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

Сейчас задержанный находится под стражей, а правоохранители проводят расследование, которое поможет установить места, где производилась покупка препарата, и способы его приобретения.

Ранее в Ростове задержали мужчину, который делал тайники для сбыта наркотиков на территории школ и колледжей.

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