В Ростове спецназ задержал подозреваемого в продаже наркотиков

Posted 18 октября 2021, 13:51
Published 18 октября 2021, 13:51
Modified 1 октября, 15:27
Updated 1 октября, 15:27
В Ростове оперативники и бойцы спецназа провели задержание 28-летнего местного жителя, организовавшего продажу офтальмологического препарата, стимулирующего действие наркотических веществ.
У подозреваемого обнаружили около 9 граммов сильнодействующего медицинского препарата, запрещенного для свободного оборота. Теперь сотрудники ростовского отдела полиции № 7 возбудили против задержанного уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».
Сейчас задержанный находится под стражей, а правоохранители проводят расследование, которое поможет установить места, где производилась покупка препарата, и способы его приобретения.
Ранее в Ростове задержали мужчину, который делал тайники для сбыта наркотиков на территории школ и колледжей.
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