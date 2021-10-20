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Коллега бывшего сити-менеджера Таганрога рассказал, почему Лисицкий ушел с поста

20 октября 2021, 12:00
Фото: facebook.com/officialtaganrog
Андрей Лисицкий
По какой причине уволился бывший сити-менеджер Таганрога рассказал его коллега, сообщает информационный портал 161.Ru.

Андрей Лисицкий ушел с поста главы администрации Таганрога 12 октября текущего года. Тогда сообщалось, что чиновник покинул место работы по собственному желанию. Причины не уточнялись.

Бывший коллега Лисицкого рассказал о причинах ухода чиновника с должности. Он сообщил, что у Андрея Лисицкого на протяжении длительного периода времени не получалось покинуть свой пост из-за того, что «долго не отпускало руководство области».

Сейчас, по сообщению источника, Лисицкий не планирует переезжать из Таганрога. Ранее издание «Город N» сообщало, что чиновник собирается работать по найму в коммерческом секторе.

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