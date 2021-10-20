Коллега бывшего сити-менеджера Таганрога рассказал, почему Лисицкий ушел с поста

Андрей Лисицкий ушел с поста главы администрации Таганрога 12 октября текущего года. Тогда сообщалось, что чиновник покинул место работы по собственному желанию. Причины не уточнялись.
Бывший коллега Лисицкого рассказал о причинах ухода чиновника с должности. Он сообщил, что у Андрея Лисицкого на протяжении длительного периода времени не получалось покинуть свой пост из-за того, что «долго не отпускало руководство области».
Сейчас, по сообщению источника, Лисицкий не планирует переезжать из Таганрога. Ранее издание «Город N» сообщало, что чиновник собирается работать по найму в коммерческом секторе.