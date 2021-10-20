Прокуратура Ростовской области начала проверку по ДТП с участием машины реанимации

Происшествие произошло 20 октября. В аварии участвовал внедорожник и машина скорой помощи. В результате ДТП фельдшер неотложки получила серьезные травмы.
Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser 150 не уступил дорогу реанимационному автомобилю, в результате чего и произошла авария. Из-за столкновения медицинское транспортное средство упало на бок, а фельдшер скорой помощи получила открытый перелом.
Сообщается, что водителя Land Cruiser могут привлечь к административной ответственности. Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, проверка соблюдений требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения уже начата.
«Также взят на контроль ход проведения процессуальной проверки, организованной правоохранительным органом», - сообщили в прокуратуре.