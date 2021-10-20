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Прокуратура Ростовской области начала проверку по ДТП с участием машины реанимации

20 октября 2021, 16:17
Фото: vk.com/rostov_rnd
В Ростовской области прокуратура организовала проверку по поводу ДТП с участием машины реанимации, пишет информационный портал DonDay со ссылкой на источник.

Происшествие произошло 20 октября. В аварии участвовал внедорожник и машина скорой помощи. В результате ДТП фельдшер неотложки получила серьезные травмы.

Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser 150 не уступил дорогу реанимационному автомобилю, в результате чего и произошла авария. Из-за столкновения медицинское транспортное средство упало на бок, а фельдшер скорой помощи получила открытый перелом.

Сообщается, что водителя Land Cruiser могут привлечь к административной ответственности. Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, проверка соблюдений требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения уже начата.

«Также взят на контроль ход проведения процессуальной проверки, организованной правоохранительным органом», - сообщили в прокуратуре.

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