В Ростове фельдшер скорой серьезно пострадала в аварии с внедорожником 20 октября

В среду, 20 октября, в 12.30 мск произошла авария с участием Toyota Land Cruiser 150 и реанимационного автомобиля.
Стало известно, что водитель внедорожника, ехавший по улице Нозадзе, решил не уступать дорогу, в результате чего Land Cruiser столкнулся с автомобилем скорой помощи.
Из-за столкновения транспортное средство, в котором находились медики, опрокинулось на бок, а фельдшер серьезно повредила ногу - в аварии из-за удара она получила открытый перелом.
Теперь по факту ДТП проведут проверку, которая установит все обстоятельства и причины случившегося.