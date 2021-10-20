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В Ростове фельдшер скорой серьезно пострадала в аварии с внедорожником 20 октября

20 октября 2021, 11:26
Фото: instagram.com/region.61
В Советском районе Ростова-на-Дону произошла авария с участием двух автомобилей, в котором фельдшер скорой помощи получила серьезные травмы, об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

В среду, 20 октября, в 12.30 мск произошла авария с участием Toyota Land Cruiser 150 и реанимационного автомобиля.

Стало известно, что водитель внедорожника, ехавший по улице Нозадзе, решил не уступать дорогу, в результате чего Land Cruiser столкнулся с автомобилем скорой помощи.

Из-за столкновения транспортное средство, в котором находились медики, опрокинулось на бок, а фельдшер серьезно повредила ногу - в аварии из-за удара она получила открытый перелом.

Теперь по факту ДТП проведут проверку, которая установит все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее в Ростове госпитализировали сотрудника полиции, ставшего жертвой тройного ДТП.

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