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В Ростовской области от коронавируса умер 17-летний юноша

20 октября 2021, 09:15
Фото: pexels.com
В Ростовской области жертвами коронавируса стали 30 человек, среди которых числится 17-летний подросток, об этом сообщили в правительстве региона.

В Ростовской области к среде, 20 октября, зарегистрировали еще 30 летальных исходов, наступивших в результате заражения коронавирусом. Так среди умерших числятся 12 женщин от 66 до 87 лет, а также 18 мужчин возрастом от 17 до 92 лет. Все они страдали от заболеваний внутренних органов. Общее число жертв коронавирусной инфекции составило больше 7,38 тысячи человек.

Также в Ростовской области коронавирусом заболели еще 582 человека, а общая число заражений за весь период пандемии составило более 149,4 тысячи случаев.

Ранее замгубернатора Ростовской области Сергей Бондарев рассказал, что в данный момент в регионе коронавирусом болеют более 15 тысяч местных жителей, из которых около 4,9 тысяч проходят лечение в ковидных госпиталях.

Сообщается, что количество жителей Ростовской области, прошедших полный курс процедур по вакцинации, достигло уже 1,55 миллиона человек.

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