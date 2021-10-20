В Ростовской области от коронавируса умер 17-летний юноша

В Ростовской области к среде, 20 октября, зарегистрировали еще 30 летальных исходов, наступивших в результате заражения коронавирусом. Так среди умерших числятся 12 женщин от 66 до 87 лет, а также 18 мужчин возрастом от 17 до 92 лет. Все они страдали от заболеваний внутренних органов. Общее число жертв коронавирусной инфекции составило больше 7,38 тысячи человек.