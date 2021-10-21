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Двух чиновников из администрации Аксайского района задержали из-за дела ОПГ Бабаевых

21 октября 2021, 16:34
Фото: pixabay.com
Два сотрудника администрации Аксайского района включены в список фигурантов уголовного дела Бабаевых-Борзенко, об этом сообщает портал 1rnd.

В Ростовской области список фигурантов громкого уголовного дела Бабаевых-Борзенко пополнили сотрудники штата администрации Аксайского района, а именно заместитель главы администрации по вопросам экономики, а также руководитель отдела по защите прав потребителей.

Андрей Ремизов и Анатолий Свириденко были задержаны в четверг, 21 октября, но статья, по которой они были задержаны, остается неизвестной.

Ранее в Ростовской области задержали бывшего заместителя прокурора Аксайского района Татьяну Васильеву. Согласно версии следователей, женщина выполняла функции сборщика дани с торговцев аксайских рынков, а также устраняла проблемы правового характера.

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