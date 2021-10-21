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Экс-психолога УФСИН Новочеркасска будут судить за взятку и помощь заключенным

21 октября 2021, 18:45
Фото: Pixabay.com
В Ростовской области под суд пойдет бывший сотрудник УФСИН, обвиняемый во взяточничестве и использовании возможностей своего служебного положения, об этом сообщила пресс-служба СУ СК региона.

Следственный отдел Новочеркасска СУ СК РФ по Ростовской области завершил расследования дела бывшего психолога УФСИН, принявшего взятку от заключенных за снабжение их средствами связи и создание документа, способствующего досрочному освобождению одного из них.

Следователи представили версию, согласно которой фигурант уголовного дела в 2019 году отдал заключенным сначала батарею для сотового телефона, а после и три SIM-карты, обеспечив их средствами связи.

Более того, бывший старший психолог принял от одного из заключенных взятку в размере 20 тысяч рублей в качестве платы за положительную характеристику психологического профиля осужденного. Благодаря этому документу, заключенного освободили условно-досрочно.

Теперь материалы дела будут направлены в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Ранее в Ростове-на-Дону руководителя экспертного состава приговорили к четырем годам тюрьмы за крупную взятку.

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