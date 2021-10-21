Еще одну рощу на левом берегу Дона предлагают вырубить ради канатной дороги в Ростове

Posted 21 октября 2021, 10:55
Published 21 октября 2021, 10:55
Modified 1 октября, 15:40
Updated 1 октября, 15:40
Речь идет об участке площадью 94 тысяч квадратных метров на улице Левобережной. Сообщается, что в планы корректировки входит вырубка две трети деревьев с восточной стороны стадиона «Ростов-Арена».
Авторы проекта предлагают снести насаждения для размещения на этом месте канатной дороги и зоны отдыха. Отметим, что в августе этого года началось проектирование канатной дороги через реку Дон. Она свяжет два берега, всего будет создано четыре станции, а протяженность канатной дороги составит два километра.
Ранее сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко предложил ростовчанам отмечать День тюльпанонасаждения, однако жители города предложили вместо этого отмечать День уничтожения рощи.
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