Еще одну рощу на левом берегу Дона предлагают вырубить ради канатной дороги в Ростове

Авторы проекта предлагают снести насаждения для размещения на этом месте канатной дороги и зоны отдыха. Отметим, что в августе этого года началось проектирование канатной дороги через реку Дон. Она свяжет два берега, всего будет создано четыре станции, а протяженность канатной дороги составит два километра.