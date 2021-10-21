Судьбу рощи у Ворошиловского моста решат вместе с жителями Ростова-на-Дону

«Мы попытаемся сохранить рощу в целом или частично, в зависимости от состояния деревьев.Тем не менее, в границах улицы Шоссейной есть заброшенная территория, её необходимо привести в порядок», — отметил сити-менеджер, добавив, что участок, о котором идет речь, является муниципальным. Город рассчитывает на то, что в ближайшем будущем появится инвестор, который будет заинтересован в этом земельном участке и сможет организовать благоустройство территории. В случае, если власти города не найдут инвестора — расходы по содержанию и благоустройству территории лягут на городской бюджет.