Судьбу рощи у Ворошиловского моста решат вместе с жителями Ростова-на-Дону

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поделился планами по благоустройству и перспективах развития зона на Левом берегу Дона. Логвиненко объявил, что ивовая роща, за сохранение которой борются горожане, находится вне угрозы застройки, поскольку расположена в зоне подтоплений.
«Мы попытаемся сохранить рощу в целом или частично, в зависимости от состояния деревьев.Тем не менее, в границах улицы Шоссейной есть заброшенная территория, её необходимо привести в порядок», — отметил сити-менеджер, добавив, что участок, о котором идет речь, является муниципальным. Город рассчитывает на то, что в ближайшем будущем появится инвестор, который будет заинтересован в этом земельном участке и сможет организовать благоустройство территории. В случае, если власти города не найдут инвестора — расходы по содержанию и благоустройству территории лягут на городской бюджет.
Глава администрации Ростова-на-Дону рассказал, что не так давно в правила землепользования внесли изменения, которые способны привлечь внимание инвесторов к заброшенным территориям города.
При этом Алексей Логвиненко добавил, что в настоящий момент никто не подавал заявку на освоение земли у Ворошиловского моста. Но даже если бы подобная заявка поступила — потенциальный инвестор должен был представить проект с учетом данных планировки и межевания территории, который также обязан пройти этап общественных слушаний. Сити-менеджер Ростова-на-Дону пояснил, что подобные правила не позволяют реализовать любой проект освоения земли без учета мнения жителей города.