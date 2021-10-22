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Posted 22 октября 2021, 11:04

Published 22 октября 2021, 11:04

Modified 1 октября, 15:40

Updated 1 октября, 15:40

Тепло в Ростове-на-Дону сменится похолоданием и дождями на выходных с 23 октября

22 октября 2021, 11:04
В Ростове-на-Дону теплая погода сменится похолоданиями, которые придут на выходных, сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу днем будет облачно с максимальной температурой до 19 градусов. Порывы ветра усилятся до шести метров в секунду.

Хорошая погода сохранится до субботы, после чего начнет холодать. Так, 23 октября температура составит 17 градусов.

Ночью в воскресенье пройдут дожди и похолодает до девяти градусов. Днем максимальная температура составит 12 градусов, осадки прекратятся.

На следующей неделе ночью температура опустится до минус двух градусов.

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