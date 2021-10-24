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Posted 24 октября 2021, 12:34

Published 24 октября 2021, 12:34

Modified 1 октября, 15:28

Updated 1 октября, 15:28

В Таганроге водитель за рулем ВАЗа сбил пешехода 23 октября 2021 года

24 октября 2021, 12:34
В Таганроге пешеход пострадал в ДТП с участием легковой машины, сообщает ГИБДД по Ростовской области.

Сообщается, что происшествие произошло вечером 23 октября. Водитель 55 лет передвигался по улице Большой Бульварной, управляя автомобилем ВАЗ-2115. По предварительным данным, автомобилист допустил наезд на пешехода.

В ведомстве сообщили, что пострадавший получил травмы, после происшествия был госпитализирован. На данный момент по факту случившегося проводят проверку, в ходе которой установят все подробности происшествия.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области стало гибнуть в три раза больше детей при ДТП.

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