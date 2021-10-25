Песков счел достаточными меры поддержки населения и бизнеса в период пандемии

Он отметил, что есть целый список методов поддержки граждан. Есть и точечная поддержка для неполных семьи или семей с детьми. По словам Пескова, все эти методы работают. Об этом сообщает RT.
Песков подчеркнул, что правительство ввело данные меры в связи с возникновением более серьезной ситуации с коронавирусом. При этом текущее положение по заболеваемости постоянно контролируется и отслеживается в администрации и в кабмине.
Ранее глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин сообщил, что власти Москвы будут рассматривать заявки бизнеса по текущим программам и в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.