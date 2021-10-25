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Ростовский журналист Хорошилов рассказал, почему Сергея Резника объявили в розыск

25 октября 2021, 09:54
Фото: соцсети
Игорь Хорошилов, Сергей Резник
Проблема заключается не в самом Сергее Резнике. Журналист — это всего лишь ретранслятор той информации, которую передают ему источники, сообщил RostovGazeta ростовский журналист Игорь Хорошилов, который 20 дней провел под стражей за репост.

24 октября RostovGazeta сообщила, что ростовского журналиста Сергея Резника объявили в розыск.

Журналист Игорь Хорошилов, который 20 дней провел под стражей за репост материала в соцсети, подчеркивает, что принципиальное отличие Сергея Резника заключается в том, что его нельзя назвать «легальным журналистом».

«Сергей Эдуардович — это столп ростовской журналистики. Мне непонятно, на основании чего ему предъявляются такие претензии. Ведь проблема заключается не в нем самом, а в том колоссальном объеме получаемой информации. Ведь журналист — это всего лишь ретранслятор событий. Но этот вопрос почему-то остается в тени», — отмечает Игорь Хорошилов.

По его словам, до сих пор не доказано, что телеграм-каналы, в том числе и именной, принадлежат Сергею Резнику.

«Я неоднократно сталкивался с тем, что сотрудники правоохранительных органов, предъявляя гражданину ту или иную социальную сеть, довольствуются лишь наличием фотографии и биографии. Для них это является доказательством, но здесь можно лишь коротко хмыкнуть. Ведь в юриспруденции присутствует такое понятие, как верификация — когда компания, которая держит соцсеть, в справке сообщает, кому по IP-адресу принадлежит тот или иной канал. А пока этого нет — никаких претензий быть не должно», — уверен Хорошилов.

Ранее RostovGazeta сообщала причины розыска ростовского журналиста Сергея Резника.

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