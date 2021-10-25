Ростовский журналист Хорошилов рассказал, почему Сергея Резника объявили в розыск

«Я неоднократно сталкивался с тем, что сотрудники правоохранительных органов, предъявляя гражданину ту или иную социальную сеть, довольствуются лишь наличием фотографии и биографии. Для них это является доказательством, но здесь можно лишь коротко хмыкнуть. Ведь в юриспруденции присутствует такое понятие, как верификация — когда компания, которая держит соцсеть, в справке сообщает, кому по IP-адресу принадлежит тот или иной канал. А пока этого нет — никаких претензий быть не должно», — уверен Хорошилов.