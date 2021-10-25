Ростовский журналист Хорошилов рассказал, почему Сергея Резника объявили в розыск

Журналист Игорь Хорошилов, который 20 дней провел под стражей за репост материала в соцсети, подчеркивает, что принципиальное отличие Сергея Резника заключается в том, что его нельзя назвать «легальным журналистом».
«Сергей Эдуардович — это столп ростовской журналистики. Мне непонятно, на основании чего ему предъявляются такие претензии. Ведь проблема заключается не в нем самом, а в том колоссальном объеме получаемой информации. Ведь журналист — это всего лишь ретранслятор событий. Но этот вопрос почему-то остается в тени», — отмечает Игорь Хорошилов.
По его словам, до сих пор не доказано, что телеграм-каналы, в том числе и именной, принадлежат Сергею Резнику.
«Я неоднократно сталкивался с тем, что сотрудники правоохранительных органов, предъявляя гражданину ту или иную социальную сеть, довольствуются лишь наличием фотографии и биографии. Для них это является доказательством, но здесь можно лишь коротко хмыкнуть. Ведь в юриспруденции присутствует такое понятие, как верификация — когда компания, которая держит соцсеть, в справке сообщает, кому по IP-адресу принадлежит тот или иной канал. А пока этого нет — никаких претензий быть не должно», — уверен Хорошилов.