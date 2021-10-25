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Синоптики предсказали, когда жителям Ростовской области ждать первый снег

25 октября 2021, 15:00
Фото: pexels.com
В Ростовской области первый снег стоит ожидать не раньше середины ноября, об этом сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно прогнозу синоптиков, уже в ближайшие дни в Краснодарском крае начнет выпадать первый снег, однако в Ростовскую область снегопад придет не раньше середины ноября.

В течение рабочей недели в Ростовской области будут наблюдаться заморозки, но лишь ночью, и этих температур будет недостаточно для того, чтобы выпал снег.

Метеорологи предсказывают, что плюсовые температуры будут держаться, как минимум, до середины ноября, поэтому жители Ростовской области могут ожидать первый снег только во второй половине месяца.

При этом сервис Гисметео сообщает, что необходимые для образования снега показатели температуры стоит ожидать не раньше первой декады декабря.

Ранее синоптики предсказали жителям России очень снежную зиму.

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