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Жители Ростова-на-Дону пожаловались на водителей автобусов № 49 и 99

25 октября 2021, 08:29
Фото: bg.rostov-gorod.ru
Жители Ростова-на-Дону написали жалобу на работу автобусов № 49 и № 99, сообщение было опубликовано на сервисе городской администрации «Благоустройство города».

Как сообщил житель Ростова-на-Дону, автобусы проезжают мимо остановки на улице Таганрогской, 126, игнорируя ожидающих пассажиров.

«Я и еще человек 15 на данной остановке стоим 40 минут, из-за того, что автобусы № 49 и 99 просто проезжают свою начальную остановку, где, по сути, должны набирать людей», — написал ростовчанин.

Сейчас жалоба уже проходит этап назначения исполнителя, который проконтролирует данный вопрос.

Ранее сообщалось, что несколько тысяч жителей Ростовской области остались без общественного транспорта с 2020 года.

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