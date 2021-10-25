Жители Ростова-на-Дону пожаловались на водителей автобусов № 49 и 99

Как сообщил житель Ростова-на-Дону, автобусы проезжают мимо остановки на улице Таганрогской, 126, игнорируя ожидающих пассажиров.
«Я и еще человек 15 на данной остановке стоим 40 минут, из-за того, что автобусы № 49 и 99 просто проезжают свою начальную остановку, где, по сути, должны набирать людей», — написал ростовчанин.
Сейчас жалоба уже проходит этап назначения исполнителя, который проконтролирует данный вопрос.
Ранее сообщалось, что несколько тысяч жителей Ростовской области остались без общественного транспорта с 2020 года.