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Эксперт перечислил устойчивые к инфляции группы товаров

26 октября 2021, 12:49
Фото: pixabay.com
Основатель сервиса экспресс-доставки «Все Прилавки» Эдуард Болмосов назвал категории товаров, цены на которые будут какое-то время стагнировать.

По его словам, рост цен будет медленным на товары, которые производят большое количество компаний. Например, подобная ситуация есть на алкогольном рынке, несмотря на подорожание сырья, передает слова Болмосова iz.ru.

Он рассказал, что дольше удерживать цены смогут небольшие ритейлеры — магазины у дома, лавки, местные фермеры. Крупный же бизнес, отметил Болмосов, несет логистические издержки в связи с инфляцией, поэтому стоимость товаров растет быстрее. Кроме того, локальные продавцы учитывают покупательские возможности местного населения.

Болмосов добавил, что стоимость рыбы и морепродуктов мало зависит от колебаний цен на кормовую базу, поэтому и цены на них поднимуться позже.

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